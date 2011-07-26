Кассир банка тянула деньги с депозита клиента

Октябрьский районный суд Днепропетровска приговорил к 5 и 7 годам лишения свободы, соответственно, кассира отделения одного из банков и ее сообщницу, которые похитили 50 тыс. евро с депозитного вклада клиента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Через месяц после открытия депозита в сумме 95 тыс. евро в банк пришла женщина, которая представилась деловым партнером клиента, и предложила кассиру похитить средства и разделить между собой. Женщина заверила, что сможет подделать подпись клиента, и никто не догадается о сделке.

«Таким образом, с июня по октябрь 2009 года соучастницы преступления 14 раз подделывали документы на получение денег (на суммы от 250 до 12 000 евро), и растратили в целом 50 тыс. евро», - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Против злоумышленниц прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело за растрату чужого имущества в особо крупных размерах, соучастие и подделку документов, которые выдаются банковским учреждением (ст. 27, ст. 191 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины).