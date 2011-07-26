Налоговая составит «карту теневого сектора»

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) составит «карту теневого сектора» экономики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО во время семинара-совещания по вопросам повышения уровня организационной и аналитической работы региональных подразделений экономического анализа, учета и отчетности.

Планируется, что «карта теневого сектора» будет использоваться налоговиками для предупреждения случаев уклонения от налогообложения плательщиков НДС и физлиц.

По словам А.КЛИМЕНКО, данный документ, на котором отмечены предприятия-плательщики НДС, минимизирующие налоговые обязательства, уже создан. На сегодня ведется работа по формированию карты теневого сектора недобросовестных физлиц-налогоплательщиков.

«Разработанные нашими специалистами методы анализа и прогнозирования позволяют не только точно оценить общие объемы теневой экономики, но и локализовать ее участников по территориям и видам деятельности. До конца этого месяца эти карты лягут на стол руководителям всех территориальных подразделений ГНСУ и станут их настольными книгами по детенизации украинской экономики», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, по его словам, для каждой административно-территориальной единицы будет составлен «срез экономической ситуации». «Настоящий документ будет учитывать все факторы и тенденции в отдельном городе или районе. В том числе – дисбаланс между уплатой налогов и объемами средств, которые оборачиваются в экономике. И от руководителей на местах мы будем требовать адекватного налогового сопровождения бизнеса на своих территориях», - говорит он.

Напомним, ранее аналитики ГНСУ заявили, что от 10% до 17% средств украинской экономики находится «в тени». К таким выводам эксперты пришли, анализируя деятельность предприятий с оборотом свыше 1 млн. грн.