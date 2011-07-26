Покупатель забил до смерти продавца из-за бутылки водки

На Прикарпатье в магазине покупатель избил до смерти продавца.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в Верховинском районе взяли под стражу 29-летнего жителя села Замагора, который подозревается в убийстве односельчанина.

Инцидент между мужчинами произошел в продуктовом магазине, куда подозреваемый зашел приобрести спиртные напитки.

45-летний продавец отказался продать водку в долг. Из-за этого между ними возник конфликт, который перерос в драку. Покупатель схватил стул и несколько раз ударил по голове продавца. В драку вмешались люди, которые с улицы услышали крики из магазина.

Пострадавший от нанесенных телесных повреждений умер на месте события.

По словам заместителя начальника Верховинского райотдела милиции Игоря МАРТИЩУКА, против жителя села Замагора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство.

Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений средней тяжести. Он находится на учете как психически больной.