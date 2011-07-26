Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9930/7,9965 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2899/0,2903, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5940/11,6005. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4494/96 (понедельник — 1,4340/42).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.