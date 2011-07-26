Обама предупредил нацию о возможном дефолте

Президент США Барак ОБАМА в обращении к нации предупредил о возможном дефолте в стране.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в понедельник вечером Б.ОБАМА выступил с экстренным обращением к нации, которое транслировалось в эфире всех основных телеканалов США, нарушив программную сетку.

Президент США обвинил консервативное крыло Республиканской партии в подрыве соглашения, призванного не допустить дефолта, который может объявить американское правительство в связи с невозможностью выплаты по своим долговым обязательствам.

Би-Би-Си напоминает, что ко 2 августа заимствования США достигнут установленного законом предела в 14,3 трлн. долларов, и у Белого дома и конгресса осталась неделя на то, чтобы договориться по вопросу о повышении максимального уровня долга страны.

Выступая в Белом доме, Б.ОБАМА сказал, что республиканцы готовы согласиться на повышение уровня долга только при условии резкого сокращения бюджета, тогда как он настаивает на том, что бюджетные сокращения должны сопровождаться увеличением налогов для богатых американцев.

"По сути дела, республиканцы в палате представителей дали понять, что они проголосуют за то, чтобы Америка избежала первого в своей истории дефолта, только если мы согласимся с их программой, которая предполагает лишь глубокие сокращения бюджетных расходов", - заявил Б.ОБАМА.

Би-Би-Си отмечает, что вопрос о повышении максимального уровня долга обычно не вызывал серьезных споров в Конгрессе США, но в этом году республиканцы отказываются принять увеличение долга без серьезных сокращений бюджетного дефицита.

При этом республиканцы не соглашаются на введение нового подоходного налога, а демократы хотят во что бы то ни стало сохранить социальные программы для бедных и пожилых американцев и государственную пенсионную систему.

В своем телеобращении Б.ОБАМА заявил о том, что в течение последних недель он и спикер Палаты представителей, республиканец Джон БЕЙНЕР, пытались достичь компромисса.

По словам Б.ОБАМЫ, этот компромисс не устраивает многих республиканских конгрессменов, настаивающих на подходе, при котором "самые богатые американцы и самые крупные корпорации не должны были бы внести никакого вклада в оказание помощи бюджету".

Сразу после американского Президента с обращением к нации выступил и Дж.БЕЙНЕР. Он обвинил Б.ОБАМУ в том, что тот хочет получить "незаполненный чек" для покрытия бюджетного дефицита, и заявил, что времена неограниченных расходов для американской администрации закончились.

Переговоры между Б.ОБАМОЙ и лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате о повышении максимального уровня долга стран и сокращении дефицита бюджета продолжаются уже несколько недель.

Несколько раз эти переговоры заходили в тупик и прерывались. Если участникам переговоров и удастся выработать компромиссный план, то для того, чтобы этот план обрел силу закона, он должен быть одобрен обеими партиями и обеими палатами Конгресса, отмечает Би-Би-Си.