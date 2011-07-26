Что украинцы хотят оставить в наследство своим детям

Только 32,2% сельских жителей хотят, чтобы их дети жили в родном селе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно данным опроса, около трети жителей украинских сел (34,0%) были бы довольны, если бы их дети жили в городе. 6,4% – за границей, 4,3% – в столице, 1,3% – в другом селе. При этом каждый пятый респондент (21,8%) затруднился ответить на данный вопрос.

В большинстве украинских сельских семей (40,6%) воспитывается двое детей. Более чем в четверти семей (28,7%) растет один ребенок. Трое и более детей воспитываются в семьях 14,7% опрошенных. Бездетных семей в украинских селах – 14,8%. Отказались ответить на данный вопрос 1,2% респондентов.

Более половины украинцев (53,6%) хотят оставить в наследство детям материальные ценности. Каждый четвертый респондент (25,9%) хотел бы оставить в наследство семейные традиции. Семейный бизнес детям хотят передать 4,7% украинцев. Вариант «другое» выбрали 1,1% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 14,7% респондентов.

Исследование также показало, что половина сельского населения (50,8%) с рождения живет в родном селе.

Комментируя результаты опроса, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает весьма прискорбным тот факт, что немного украинцев стремится передать детям духовное наследие. «Обидно, конечно, что родители не готовы к тому, чтобы их дети унаследовали не только кур, гусей и полуразрушенный дом под шифером, но чтобы дети переняли у них и какое-то духовное наследство. Это очень страшно из-за того, что, очевидно, сами родители за свою жизнь не накопили этого духовного наследства, и им просто нечего передавать. Это очень горько», - отметил он.

Вместе с тем, по мнению В.ЯВОРИВСКОГО, нельзя осуждать то, что половина родителей хотят оставить в наследство детям материальные ценности. «У нас не было преемственности и наследства. И, как следствие, сегодня родители хотят что-то передать детям. Благодарите Бога, сегодня не такая ситуация, как была в 30-х, в 40-х годах – сегодня родители могут хоть что-нибудь передать – какой-то домишко под шифером, кусок земли. Поэтому есть определенный позитив, что 50% хотят оставить материальное наследство своим детям. А вообще должно быть 100%, потому что на тот свет ведь никто ничего не заберет», - заключил парламентарий.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.