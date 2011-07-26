На донецкой шахте обвал: один погибший, еще трех ищут

В результате аварии на шахте „Родинская” ГП „Красноармейскуголь” в Донецкой области погиб один горняк, судьба еще трех неизвестна.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 1.48 26 июля в г. Родинское Красноармейского района на шахте „Родинская», на горизонте 520 м, произошел обвал пород кровли. В шахте работали 96 человек, на аварийном участке - 16 шахтеров, из которых 5 попали под обвал.

По состоянию на 7.00 один горняк погиб, один спасен, судьба еще трех неизвестна, поиски продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечены четыре отделения и три реанимационные противошоковые группы Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Работа шахты не прекращалась.