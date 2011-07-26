Аэропорт «Борисполь» увеличил чистую прибыль

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2011 года увеличил чистую прибыль в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 160 млн. 434 тыс. грн. до 232 млн. 919 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Борисполь» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2011 года получил чистого дохода от реализации услуг - 637 млн. 522 тыс. грн., других доходов – 106 млн. 872 тыс. грн. Расходы составили — 108 млн. 058 тыс. грн., прибыль до налогообложения составила — 322 млн. 534 тыс. грн. Налог на прибыль — 89 млн. 615 тыс. грн.

Напомним, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в І квартале 2011 года увеличил чистую прибыль на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 72 млн. 426 тыс. грн. до 92 млн. 732 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.