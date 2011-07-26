Милиция нашла плантацию конопли

В Запорожской области сотрудники милиции ликвидировали плантацию конопли, на которой выращивалось зелье стоимостью свыше 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, посаженная 45-летним местным жителем плантация была выявлена сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Вольнянском районе Запорожской области.

«Ранее уже судимый владелец плантации культивировал более тысячи кустов конопли, скрывая растения за высоким забором. Экспертиза установила, что в высушенном состоянии собранная на его плантации конопля должна весить более 350 килограммов и в ценах «черного рынка» стоить свыше 1 миллиона гривен», – сообщили в Отделе по связям с общественностью.

На сегодняшний день в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.309 «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или пересылка наркотических средств» и ч. 2 ст. 310 «незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания данные статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

Ведется следствие.