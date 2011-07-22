В топ-10 вузов Украины на первых местах Львов (список)

По состоянию на 11.00 22 июля 2011 года, количество поданных заявлений абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения превысило 710 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Как отмечается в сообщении, количество проверенных аттестатов абитуриентов составляет 215 тысяч.

В частности больше всего подано заявлений в Национальный университет «Львовская политехника» – 22 тыс. 700, на втором месте Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 21 тыс. 700 заявлений, на третьем - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (20 тыс. 500).

В десятку вузов, в которые подано больше всего заявлений, также вошли: Национальный технический университет Украины «КПИ» (20 тыс. 400), Национальный авиационный университет (19 тыс. 500), Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (16 тыс.), Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (12 тыс.), Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (11 тыс. 600), Волынский национальный университет имени Леси Украинки (10 тыс.) и Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника (10 тыс.).

Как отметили в пресс-службе, зарегистрировано 1,9 млн. посетителей информационной системы «Конкурс» из 93 стран, просмотров страниц системы «Конкурс» 38 млн., среднее время пребывания на сайте: 13 минут.