Выборы забрали жизнь уже трех людей

В Мариуполе на одном из избирательных участков избирательного округа №48 умер наблюдатель за выборами. Информацию об этом подтвердили в Донецком отделении Комитета избирателей Украины.

Наблюдателю было 75 лет. Медики, прибывшие на вызов, не смогли его спасти.

В Лисичанске Луганской области на избирательном участке во время голосования в результате сердечного приступа умерла пожилая женщина. Об этом УНИАН сообщила начальника центра связей с общественностью УМВС в Луганской области Татьяна САВЧЕНКО.

В Донецкой области в очереди на избирательном участке умер пенсионер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Партии регионов со ссылкой на официальных наблюдателей от партии, в поселке Ольховатка в очереди на избирательном участке N59 (избирательный округ N44) в 8.00 умер пенсионер, 1930 года рождения.

В Донецкой области также сегодня найден мертвым глава участковой избирательной комиссии Долинского сельсовета Славянского района Александр Пашин, в 1951 года рождения.

Информацию об этом подтвердили УНИАН в управлении здравоохранения облгосадминистрации. Тело О.Пашина нашла дочь покойного.