В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на пятницу, 22 июля, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Крыму ожидаются грозы, ливни и град», - говорится в пресс-релизе.

Синоптики прогнозируют также шквалистый ветер скоростью до 22 метров в секунду.

Напомним, ливни шли в ряде регионов полуострова в начале июля и несколько дней в середине месяца. Так, в Евпатории за два дня, 12-13 июля, выпала месячная норма осадков, оказалась подтопленной старая часть курортного города, жертв нет.