В Кировограде нечем голосовать

В Кировограде на избирательных участках не хватает 6 тыс. бюллетеней для голосования за кандидатов в мэры города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель аппарата Кировоградской областной государственной администрации Петр ЧУБЧЕНКО.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за халатности членов территориальной избирательной комиссии №95 (Кировоград), которые своевременно не сообщили о нехватке бюллетеней.

По информации, полученной от члена ТИК №95, закрытые избирательные участки Ленинского района Кировограда вообще не получили бюллетеней для голосования за кандидата на должность городского председателя.

П.ЧУБЧЕНКО также заметил, что участковые избирательные комиссии Кировограда обеспечены транспортом только на 50%. По данным ТИК №95, в Кировограде официально зарегистрированы 204 тыс. 251 избиратель.