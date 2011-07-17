Украинские танкостроители завалены заказами

Руководство госпредприятия «Завод им. Малышева» планирует до конца этого года полностью погасить долги по зарплате своим работникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в пятницу на своей первой пресс-конференции и.о. генерального директора ГП «Завод им. Малышева »Валерий ПРЕДКО.

В. ПРЕДКО сообщил, что на эту должность он был назначен в начале июля и одной из главных задач ставит улучшение финансового состояния предприятия.

По его данным, сумма долгов по зарплате в настоящее время составляет около 43 млн. грн., но она выплачивается ежедневно и уже скоро будет полностью выдана за май 2011 г.

«Мы ежедневно выплачиваем зарплату», - сказал В. ПРЕДКО. Предполагается, добавил он, что долги «мы должны полностью погасить до конца года».

Новый руководитель также сообщил, что на сегодня средняя зарплата по заводу составляет 2300 гривень, однако руководство ставит цель повышать зарплату. При этом В. ПРЕДКО оптимистично высказался о перспективах выплаты зарплат, поскольку завод, по его словам, «имеет много заказов» и, в частности, «требует дополнительно полторы тысячи рабочих» для выполнения поставленных перед предприятием задач.

Говоря о ситуации на предприятии, В. ПРЕДКО отметил, что она достаточно сложная, учитывая хотя бы то, что в свое время завод выпускал «100 танков в месяц», а теперь такого количества оружия «не нужно». По его словам, в перспективе на предприятии планируется, в частности, совершенствование управленческой модели, изменение устаревших технологий и оборудования, реструктуризация с учетом баланса выпуска военной и гражданской продукции.

«У нас сейчас просто невероятное количество заказов», - сказал В.ПРЕДКО, отметив, что они касаются как бронетехники, так и «гражданских» изделий. При этом новый руководитель отметил, что работы по выполнению крупных контрактов, в частности, изготовлению новейших танков «Оплот» по заказу Минобороны Украины и выпуску бронетранспортеров для Ирака, по модернизации отечественных танков Т-64 до уровня БМ «Булат» продолжаются и, при условии систематического и достаточного финансирования, будут завершены в оговоренные сроки.

В.ПРЕДКО также сказал, что ожидает улучшения общей ситуации в оборонном секторе экономики, чему, по его мнению, могут способствовать усилия правительства в целом и начало работы нового образования - государственного концерна «Укроборонпром», влияние на ситуацию которого уже «достаточно ощутимое».

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики обнародовало список предприятий, имеющих самую большую задолженность по зарплате, в числе которых Завод им. Малышева.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро двигателестроения (ХКБД) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк« Оплот », БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, ??Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР« Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.