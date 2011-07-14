25 тысяч индюков погибли от токсинов в комбикорме

В настоящее время в Донецкой области расследованием масштабного падежа птицы в филиале «Свiтанок» агрофирмы «Шахтер» (с.Александровка Славянского района) занимается несколько профильных инстанций.

Об этом заявил главный ветеринарный врач Донецкой области Анатолий ПРИГОДИН, сообщили в пресс-службе Арендного предприятия «Шахта им. А.Ф.Засядько».

По его словам, все материалы (тушки птиц, кровь, комбикорма) направлены в Специальную государственную службу ветеринарной медицины, Государственный НИИ по лабораторной диагностике (г. Киев), Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (г. Харьков), Мариупольскую государственную лабораторию ветеринарной медицины, Донецкую межобластную специализированную лабораторию по болезням птиц, Славянскую межрайонную лабораторию ветеринарной медицины.

На основании экспертного вывода (N 1589/11 от 13.07.2011 г.) уже получена информация специалистами лаборатории г. Мариуполя о выявлении в кормах двух видов токсинов, добавил А. ПРИГОДИН, отметив, что комбикорма были произведены на Изюмском комбикормовом заводе (Харьковская область).

Ветврач также сообщил, что падеж птицы утилизируется на специальном производстве в г. Купянске путем высокотемпературного сжигания.

После получения всех необходимых выводов и рекомендаций специалистов ветеринарной службы будет решаться судьба оставшейся птицы, заключил А.ПРИГОДИН.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МЧС, с 8 по 13 июля в с. Александровка Славянского района Донецкой области на территории агрофирмы «Світанок» (филиал ГП «Шахта им. Засядько») погибли 24 тыс. 449 индюков.

Причина гибели - использование комбикормов для откармливания птицы, превышение предельно допустимой концентрации токсинов в которых в 3-3,2 раза.