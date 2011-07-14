Украинская балерина выиграла Международный конкурс в Сеуле
16:34, 14 июля 2011Общество
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За титул лучшего сражались 76 артистов
Солистка балета Национальной оперы Украины Екатерина ХАНЮКОВА заняла первое место на IV Международном конкурсе артистов балета в Сеуле (Южная Корея).
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.
Кроме того, артист балета Национальной оперы Андрей ПИСАРЕВ получил на конкурсе Специальный приз жюри.
За титул наилучших в этом году соревновались 76 артистов балета со всего мира.
IV Международный конкурс артистов балета в Сеуле проходит под эгидой Федерации Международных балетных конкурсов и проводится раз в два года.
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