Украинская балерина выиграла Международный конкурс в Сеуле

Солистка балета Национальной оперы Украины Екатерина ХАНЮКОВА заняла первое место на IV Международном конкурсе артистов балета в Сеуле (Южная Корея).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Кроме того, артист балета Национальной оперы Андрей ПИСАРЕВ получил на конкурсе Специальный приз жюри.

За титул наилучших в этом году соревновались 76 артистов балета со всего мира.

IV Международный конкурс артистов балета в Сеуле проходит под эгидой Федерации Международных балетных конкурсов и проводится раз в два года.