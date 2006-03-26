Во Львове едва не закрутили “карусели”

На двух избирательных участках Львова были зафиксированы попытки организации “карусели” с избирательными бюллетенями.

Как проинформировали представителей СМИ в областном избирательном штабе Украинского народного блока Костенко и Плюща, на избирательном участке №20 работниками милиции был задержан 44-летний львовянин, который пытался вынести за пределы участка все 4 избирательных бюллетеня. Свое решение он объяснил тем, что хотел взять бюллетени „на память”.

Также была зафиксирована попытка вынести бюллетень по избранию городского председателя Львова за пределы избирательного участка № 10.

Оба случая имели место на избирательных участках территориального избирательного округа № 113 города Львова.