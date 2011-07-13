Российский коллекционер вернул икону XVI века, похищенную во Львове

Российский коллекционер передал Украине икону «Покрова Борогодицы» XVI века, похищенную из Львовского музея украинского искусства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, благородными намерениями российского коллекционера и мецената, владельца иконы, Игоря ВОЗЯКОВА и при содействии Министерства культуры Украины и Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины в Украине возвращена святыня – икона «Покрова Богородицы» XVI века.

И.ВОЗЯКОВ выразил желание передать икону в дар Украине, отметили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Также отметили, что работники Киевской областной таможни в пункте пропуска «Борисполь» завершили таможенные процедуры по ввозу бесценного сокровища на таможенную территорию нашего государства в кратчайший срок, тем самым облегчив ее возвращение домой, ведь известно, что почти три десятилетия назад эта и многие другие иконы были похищены из фондов Львовского музея украинского искусства (ныне – Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого).

Как заметили в пресс-службе, в одном из интервью основатель музея «Дом иконы» в Москве И.ВОЗЯКОВ сказал: «Я точно знаю, что не человек приходит к иконе, а икона к человеку, к тому же всегда с какой-то задачей. Случайных людей, которые занимаются их коллекционированием, тоже нет. Обычно, это хранители, которые несут ответственность за то, что попало к ним в руки».