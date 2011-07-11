Двое пьяных милиционеров зверски избили 54-летнего мужчину

В Запорожье в суд передано дело в отношении сотрудника уголовного розыска, который вместе с коллегой зверски избил 54-летнего местного жителя, из-за чего потерпевший потерял зрение.

Как рассказал УНИАН старший помощник прокурора Ленинского района Запорожья Денис ПУЗИН, преступление было совершено в ноябре 2010 г.

«Сотрудник милиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дневное время на улице «зацепился» с 54-летним местным жителем и начал вместе с коллегой его избивать, затем доставил его в райотдел милиции, где продолжил наносить пожилому мужчине удары, в том числе и по голове. Впоследствии причиненные травмы стали причиной того, что человек на 60% потерял зрение», - рассказал Д.ПУЗИН.

По его словам, прокуратурой данные действия сотрудника уголовного розыска (на сегодняшний день – бывшего) квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.121 и ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

По инициативе прокуратуры на период проведения следствия сотрудник уголовного розыска был арестован (второй скрылся и до сих пор находится в розыске).

На сегодняшний день материалы уловного дела направлены в суд.

Экс-милиционеру грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.