ВР рассматривает проект пенсионной реформы около четырех часов

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о пенсионной реформе во втором чтении около четырех часов.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент на данный момент рассмотрел около 350 поправок. Всего к законопроекту было подано более 1100 поправок.

В сессионном зале помимо депутатов от фракции Партии регионов, фракции Народной партии и КПУ, группы «Реформы и порядок», находятся около 30 депутатов от фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина».

Оппозиционеры настаивают на рассмотрении их поправок.

При рассмотрении вопроса народный депутат от фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ занес в сессионный зал поднос с чаем и пирожными. Одну чашку чая с пирожным он дал депутату от «БЮТ-Батькивщины» Ольге БОДНАР, вторую – депутату от «БЮТ-Батькивщина» Ульяне МОСТИПАН.