Телеканал Интер задерживает деньги победителям "Майдан’sа"

Телеканал «Интер» уже месяц задерживает Кировограду перевод 1 млн. грн. за победу в танцевальном проекте «Майдан’s».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Сергея ЛАРИНА.

По его словам, из-за задержки переносится анонсированное ранее время установки в областном центре современных детских площадок, которые команда-победитель планировала приобрести за выигранные средства.

Невзирая на то, что результаты всеукраинского танцевального проекта были объявлены еще 21 мая, лишь сегодня было подписано соглашение о переводе средств областному благотворительному фонду «Развитие Кировоградщины». Участниками трехстороннего договора также стали исполнительный комитет Кировоградского городского совета и Акционерное общество закрытого типа «Украинская независимая ТВ-корпорация».

«Думаю, до конца следующей недели выигранный миллион будет на счете благотворительного фонда, и мы сможем вести более предметный разговор с производителями детских площадок», - отметил председатель Кировоградской ОГА С.ЛАРИН.

Ранее участники кировоградской команды путем голосования определились, где именно будут расположены игровые площадки: 10 из них обустроят в разных микрорайонах областного центра, еще один планируют построить на родине хореографа кировоградской команды Александра ЛЕЩЕНКО в Александрии.