Телеоператоров вытолкали из зала суда, не позволив собрать технику

Сотрудники судебной милиции «Грифон» по завершении сегодняшнего заседания по рассмотрению дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявили журналистам, чтобы они немедленно покинули зал заседаний Печерского райсуда.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники «Грифона» на объяснения журналистов, что нужно время на демонтаж техники, в резкой форме начали выталкивать операторов из зала. Телеоператоры «5 канала» и ТВі начали объяснять правоохранителям, что, поскольку из зала суда велась прямая трансляция, они не могут покинуть зал, оставив видеотехнику, потому что трансляция еще продолжалась, а также то, что демонтировать видеотехнику должен специальный персонал.

Однако, не учитывая эти обстоятельства и объяснения, сотрудники «Грифона» деревянными щитами начали отталкивать телеоператоров вместе с камерами в глубину зала, в резкой форме заявляя при этом: «Вам сказали покинуть зал, выполняйте!».