Кабмин признал штат Черновецкого раздутым, а работу - неэффективной

Правительственная комиссия признала работу Киевской городской государственной администрации неэффективной, а штат заместителей мера - «раздутым».

Об этом сообщает газета «Дело», ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении записку рабочей группы Кабинета Министров.

«Раздутый штат мэрии заинтересовал Кабмин. Правительственная комиссия посчитала, что количество должностей заместителей у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в три раза больше, чем их было у предыдущего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО», - пишет газета.

По мнению рабочей группы, Киев - самый дорогой по содержанию местных органов самоуправления среди украинских городов.

Проверяющие также пришли к выводу, что в столичной администрации и штат сотрудников раздут в 2,5 раза. Кроме того, рабочая группа выявила «неэффективную работу большинства управлений». Управления зачастую дублируют функции друг друга или наделены незаконными полномочиями.

По мнению первого заместителя министра экономики, руководителя рабочей группы Сергея РОМАНЮКА, служебные обязанности заместителей мэра четко не разделены и прописаны под конкретного человека. К примеру, за первым заместителем мэра Анатолием ГОЛУБЧЕНКО закрепили шесть структурных подразделений. Заместителю главы КГГА Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ поручили курировать восемью отделами. В то же время заместители мэра Анатолий МУХОВИКОВ и Михаил ГОЛИЦА отвечают только за возглавляемые ими управления, пишет газета.

«Дело» отмечает, что к работе самого мэра у правительственной комиссии также много вопросов. Они подсчитали, что за время работы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должности председателя горадминистрации только 1% его распоряжений касалися развития города и 7% - проблем отраслей. Остальные более 90% распоряжений регулировали технические вопросы - например, разрешения на переоборудование помещений и выделение адресной помощи. По данным рабочей группы, мэрия также нарушила законодательство при начислении надбавок за высокие достижения в работе. В частности, надбавки в размере 100%-й зарплаты получили восемь новоназначенных глав районных госадминистраций без какой-либо аргументации.

Газета также дает реакцию мэрии по этому поводу. «Те, кто готовили этот отчет, не разобрались в полномочиях и законодательстве», - считает один из заместителей мэра Владимир ГОЛОВАЧ.

Однако из источников в муниципалитете стало известно, пишет газета, что администрация восприняла замечания рабочей группы всерьез. Разбираться с фактами нарушений, приведенными в отчете рабочей группы, будут Олесь ДОВГИЙ, Денис БАСС, Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, Виктор ПАДАЛКА и Бронислав СТЫЧИНСКИЙ.