Паромы в Турцию получили "добро" из Кабмина

Кабинет министров Украины утвердил Соглашение между Украиной и Турецкой Республикой об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между сторонами, которое было подписано 25 января 2011 г.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Реализация соглашения создаст условия для беспрепятственной транспортировки грузов, пропуска подвижного состава, как в двухстороннем сообщении, так и транзитом через территорию Украины и Турции в другие страны.

Положениями Соглашения определен порядок осуществления рейсов паромов между портами сторон.

Кроме того, Соглашением предусмотрено проведение согласованной тарифной политики государств. Так, тарифы на перевозку грузов в грузовых вагонах железнодорожно-паромными судами между портами Украины и портами Турции устанавливаются судоходными компаниями. В целях регулирования условий эксплуатации и технического обслуживания, использования грузовых вагонов, а также перевозки грузов договаривающимися сторонами будут разработаны соответствующие правила.

Напомним, между Украиной и Турцией действует одна железнодорожно-паромная переправа Одесса - Стамбул и четыре паромных линии загранплавания (Ильичевск - Дериндже, Скадовск - Зонгулдак, Скадовск - Стамбул, Евпатория - Зонгулдак). Кроме того, ведутся переговоры об открытии других паромных переправ между государствами.

Подписанное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между Украиной и Турецкой республикой на нормативно-правовом уровне урегулировало отношения между двумя государствами.