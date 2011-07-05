Археологи объяснили, почему нельзя «восстанавливать» Десятинную церковь

Союз археологов Украины заявляет, что отстраивать Десятинную церковь нельзя не только из-за того, что это противоречит международному и украинскому законодательству, но и потому, что на Старокиевской горе невозможно строительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, об этом идет речь в письме-заявлении союза, направленном депутату.

«К счастью, общественность и киевская власть поняли, что воссоздание Десятинной церкви невозможно, потому что это противоречит законодательству, поэтому в этом мы полностью поддерживаем археологов», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, так называемое воссоздание Десятинной церкви является прямым нарушением норм мирового законодательства по охране памятников: Международной хартии по консервированию и реставрации памятников и выдающихся мест, Хартии по охране и использованию археологического наследия, Европейской конвенции по охране археологического наследия, Конвенции ЮНЕСКО о защите мировой культурного и природного наследия. Ее положения требуют сохранения аутентичных памятников и отрицают реконструкцию (воссоздание или создание копий) этих памятников.

«Сначала речь шла о воссоздании Десятинной церкви на ее прежнем месте. Теперь возникла новая идея - построить другую церковь не на фундаментах Десятинной, но в рамках Старокиевской (Киевой) горы, и этого категорически нельзя делать», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Археологи объяснили, что строительство на горе невозможно, потому что Старокиевская гора – всемирно-известный памятник, и ключевое место для решения вопроса о происхождении Киева. Ее территория является заповедной археологической зоной общегосударственного значения. Уникальный слой горы содержит памятки времен неолита, трипольского, скифского и раннеславянского времени, языческого могильника, княжеские дворцы, ремесленные мастерские и братскую могилу защитников Киева 1240 года.

Также археологи обращают внимание на то, что строительные работы могут навредить старейшему дереву Киева – липе, что растет вблизи стен Десятинной церкви, возраст которой составляет несколько веков.

«Надеюсь, что Министерство культуры Украины и КГГА услышат изложенные аргументы и, несмотря на широко разрекламированное в СМИ запланированное строительство, откажутся от него, сосредоточившись на археологических раскопках и на музеефикации артефактов, которых очень много на Старокиевской горе», - заметил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Главное управление градостроения и архитектуры КГГА проинформировало, что специально созданная рабочая группа подготовит программу и идеологию комплексного развития территории Дитинца, на которой расположены остатки Десятинной церкви. Решение о создании рабочей группы было принято по результатам проведенных рабочих совещаний специалистов уже после определения победителей блиц-конкурса на лучшую градостроительную концепцию ревалоризации Десятинной церкви.