Кабмин увеличит количество работников ГАИ до 20 тысяч

Кабинет Министров Украины планирует увеличить количество работников Государственной автоинспекции до 20 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Центра безопасности дорожного движения Департамента ГАИ МВД Украины Василий ЗАЙЧЕНКО.

«Планируется количество работников ГАИ увеличить еще на 5 тысяч – то есть общая численность достигнет 20 тысяч работников», - сказал В.ЗАЙЧЕНКО, подчеркнув, что соответствующее постановление находится на рассмотрении в Кабмине. Он также сообщил, что в каждом районе будет вновь создано подразделение Госавтоинспекции, поскольку реформа ГАИ, предложенная Президентом, оказалась неэффективной.

По словам В.ЗАЙЧЕНКО, также отрабатываются критерии отбора, обучения сотрудников ГАИ и критерии их оценки.