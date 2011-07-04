При покупке земли укранцев заставят показывать, откуда деньги?

Максимальный размер земельного участка, который сможет купить один покупатель, в зависимости от региона будет колебаться от 900 до 2 100 га.

Об этом сообщил сегодня во время круглого стола в УНИАН, организованного Институтом украинской политики, президент ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей КОШИЛЬ.

По его словам, в соответствии с законопроектом "О рынке земель", в подготовке которого принимала участие его ассоциация, размер максимального земельного надела будет составлять 900 га в Закарпатье, в то время как для зоны степей и полустепей он будет максимальным. При этом он отметил, что правом на приобретение земельных наделов будут обладать только физические лица или фермерские хозяйства. А.КОШИЛЬ также отметил, что ограничение будет касаться не только одного лица, но и связанных лиц. "Если это будет семья, где и на жене, и на муже будут участки, то такую концентрацию можно будет приостановить", - отметил он. А.КОШИЛЬ также сообщил, что предотвращению концентрации земельных ресурсов в руках ограниченного круга лиц должно способствовать и украинское антимонопольное законодательство

По словам главы Государственного агентства земельных ресурсов Сергея ТИМЧЕНКО, в соответствии с подготовленным законопроектом о рынке земли, при покупке земельного участка покупатель должен будет предъявить декларацию о своих доходах. "Покупая участок земли, человек должен будет предоставить декларацию, в которой будут четко указаны источники его доходов", - отметил он. По мнению С.ТИМЧЕНКО, данное требование должно исключить возможность концентрации земельных наделов у одного собственника через аффилированых лиц. "Такого не будет, что кому-то дали деньги, и кто-то что-то купил. Человек будет обязан показать те деньги, за которые он планирует приобрести земельный участок", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

20 июня Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О рынке земель».