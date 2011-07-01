Футболисту, сбившего насмерть женщину с детьми, добавили еще 2,5 года

Защитнику ФК «Севастополь» 25-летнему Владиславу Пискуну, сбившему насмерть женщину и ее двух дочек, сегодня вынесли приговор - 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Сегодня".

Ранее лихачу уже выносили приговор — 6,5 лет, но прокуратура и потерпевшие добились пересмотра дела. В итоге добавили 2,5 года. «Это в связи с тем что Пискун не компенсировал ущерб который с него на самом деле никто не требовал. Но ведь потерпевшие отказывались брать у него деньги, они это в суде подтвердили!», - возмущается адвокат футболиста Александр Рудь.

Защита собирается опротестовывать приговор - подавать кассационную жалобу в Высший специализированный суд. Адвокат потерпевших Анатолий Еременко на вопрос, удолетворены ли его клиенты ответил: "Переваривают. Думаю, да. Пискун говорил, что деньги на погребение дал, а теперь оказалось, что их собрали люди, чтобы помочь потерпевшим», - заявил Еременко, подчеркнув, что материальных компенсаций его клиенты требовать не будут" .