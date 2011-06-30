Если погода ухудшится, Киев подключат к отоплению досрочно

Киевская городская госадминистрация намерена подготовить городское хозяйство к возможности начать отопительный сезон раньше обычных сроков в случае ухудшения погодных условий, а именно: с 1 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА, который возглавляет городской оперативный штаб по подготовке столицы к новому отопительному сезону.

На заседании штаба А.МАЗУРЧАК отметил, что подготовка к отопительному сезону начата своевременно. «В этом году мы будем иметь серьезные финансовые ресурсы, и в подготовке к зиме их необходимо использовать максимально рационально. В частности, речь идет о приобретении дополнительной техники, ремонте зданий и тому подобное. Также необходимо сократить до минимума период вхождения в отопительный сезон. Заполнение систем теплопотребления должно быть завершено 15 сентября, а уже 1 октября, в случае ухудшения погодных условий, столица должна быть готова для подключения отопления», - заметил он.

Также он отметил необходимость своевременного оформления паспортов готовности домов и актов готовности теплового хозяйства потребителей.

По словам начальника Главного управления жилищного хозяйства Владимира СТОРОЖЕНКО, в районах города уже созданы оперативные штабы и утверждены мероприятия по подготовке жилых домов, объектов социально-культурного назначения и теплового хозяйства. Персональная ответственность за их выполнение возложена на руководителей жилищно-эксплуатационных предприятий, учреждений и организаций.

Теперь жилищно-эксплуатационные предприятия вместе с КП «Киевгорсвет» работают над возобновлением внешнего освещения дворовых территорий. Также продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей.

В КГГА отмечают, что испытание тепловых сетей на прочность и плотность ПАО «Киевэнерго» начало 26 апреля. Уже выполнено испытание 14 участков теплосетей, что составляет 28% общего количества. Во время испытаний выявлено 464 повреждения магистральных и распределительных тепловых сетей, из них устранено 313 повреждений.

Как сообщалось, отопительный сезон в столице обычно начинается 15 октября, но подключение жилых домов к подаче тепла длится приблизительно в течение недели.