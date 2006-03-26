Председатель Херсонской ОГА стоит в огромной очереди, чтобы проголосовать

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ стоит в огромной очереди, чтобы проголосовать на участке №113 территориального избирательного округа №184 в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом участке возникла очередь около 50 человек, среди них и председатель Херсонской ОГА.

Ситуацию с очередями на избирательных участках в Херсонской области Б.СИЛЕНКОВ объясняет тем, что украинцы впервые принимают участие в подобном голосовании, где большие списки кандидатов, и избирателю тяжело в них разобраться. По его словам, чтобы помочь этому, в регионе на тех участках, где количество избирателей превышает 2-3 тыс. человек, были дополнительно установлены 800 кабинок для голосования.

Председатель Херсонской облгосадминистрации надеется, что все, кто хочет проголосовать на этих выборах, успеют это сделать. Б.СИЛЕНКОВ обратился к общественности Херсонской области с просьбой выстоять очереди на участках спокойно, без эмоций и заявлений и реализовать свое избирательное право.