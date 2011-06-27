Посол Украины в РФ проверил ситуацию на границе

Пограничные и таможенные службы Украины и России будут координировать свою деятельность накануне Евро-2012.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Москве по итогам региональной поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Владимира ЕЛЬЧЕНКО в Брянскую область.

В посольстве отметили, что главной целью поездки было знакомство с ситуацией в сфере обустройства и функционирования пункта пропуска через украинско-российскую государственную границу “Троебортное - Бачевск”, а также обсуждение с руководством области состояния и перспектив дальнейшего развития межрегионального сотрудничества.

По итогам рабочего совещания с участием представителей пограничных и таможенных служб Сумской и Брянской областей была достигнута договоренность о продолжении работы по усовершенствованию условий при пересечении государственной границы Украины и РФ, в том числе путем внедрения в пунктах пропуска новейших технологий пограничного и таможенного контроля, а также выработки механизмов осуществления совместного контроля, переговоры о котором уже начаты пограничными и таможенными службами двух стран.

“Результаты проведенного совещания позволят скорректировать совместные действия указанных служб накануне Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине, во время проведения которого ожидается существенное увеличение нагрузки на пропускные возможности пунктов пересечения границы”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 мая вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что в Украине рассчитывают, что до полмиллиона россиян смогут посетить матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году.