Завтра дожди, местами ливни, грозы, град

В ближайшие дни улучшения погоды в Украине синоптики не обещают.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 28 июня, сохранятся неблагоприятные погодные условия: дожди, местами сильные, в Карпатах днем очень сильные дожди; в Украине в отдельных районах грозы и град.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 16-21°, в Крыму и Приазовье 19-24°; на Прикарпатье 13-18°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 8-13°.

Ветер северный, северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, восточный, 7-12 м/с, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в южной части и в Карпатах местами 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 16-21°, в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°.

Сегодня, 27 июня, температура воды в Черном море 21-22°, в районе Одессы и на юге Крыма 9-15°; в Азовском море 20-26°, в Днепре возле Киева - 21°.