Колесников знает, как электрички сделать прибыльными

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает за три-четыре года уйти от убыточности пригородных железнодорожных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после запуска рельсового автобуса Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

«Самый лучший способ (борьбы с убытками – УНИАН) - это монетизация льгот. Пока нет самих монет, говорить о монетизации льгот бесполезно. Поэтому мы работаем с облгосадминистрациями, которые хотят иметь маршруты, но не хотят платить деньги. С каждым губернатором мы проведем отдельную работу, согласуем маршрут, оптимизируем расписание, чтобы убытков не было. Поэтому постепенно, за три-четыре года, я думаю, мы уйдем от убытков полностью», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В свою очередь, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК подчеркнул, что для решения вопроса убыточности необходимо поменять всю систему работы железных дорог.

«Поэтому сегодня вице-премьер поставил передо мной задачу принять системное решение о реформировании железных дорог, чтобы мы пошли по пути работы европейского опыта, России, Казахстана. И потом – разделение расходов, создание подразделений по перевозке пассажиров, перевозке пригородных пассажиров, и потом уже ищутся финансовые потоки, которые позволяют минимизировать расходы», - сказал В.КОЗАК.

Как добавил Б.КОЛЕСНИКОВ, если этим заниматься системно, то такое реформирование может занять 6-7 лет.

«Чтобы полностью изменить железную дорогу – надо 6-7 лет», - отметил он.