В Донецке напротив здания ОГА разграбили фонтан

В центре Донецка на бульваре им. А. Пушкина непосредственно напротив здания областной госадминистрации неизвестными варварски был изуродован фонтан.

Об этом сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ночью 22 июня неизвестные изуродовали и разграбили фонтан: исчезли 14 формирователей струй, составляющих нижние ярусы обеих чаш фонтана. По предварительным оценкам Донецкого горводоканала ущерб здесь составил более 70 тыс. грн., так как замена только одного из украденных формирователей струй обойдется предприятию в 500 евро.

В сообщении напомнили, что город Донецк тратит ежемесячно около 75 тыс. грн. только на обслуживание фонтанов, а в летний период эта сумма вырастает практически вдвое за счет использования освещения и музыки.

На сегодняшний день на балансе горводоканала числится 12 фонтанов. Коммунальщики отметили, что фонтан напротив облгосадминистрации был одним из самых красивых и недоумевают, кому могли понадобиться формирователи, сделанные из нержавеющей стали.

В настоящее время милиция занимается расследованием данного происшествия.

На полное восстановление фонтана при условии своевременного выделения средств может уйти месяц, заключено в сообщении.