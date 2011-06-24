Следователя прокуратуры поймали на взятке

В Тернопольской области при получении взятки работники областного управления Службы безопасности Украины задержали следователя районной прокуратуры.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из конфиденциальных источников. В областной прокуратуре подтвердили, что действительно задержан следователь прокуратуры Подволочиского района, который получил 2,5 тысячи американских долларов взятки. При этом заметили, что следствие по возбужденному делу ведет Генеральная прокуратура Украины.