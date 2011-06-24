Непогода оставила без света 166 населенных пунктов Украины

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 166 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Винницкой области обесточен 81 населен пункт, в Хмельницкой – 46, в Киевской – 22, в Тернопольской – 9, в Черновицкой – 8.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.