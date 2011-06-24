Как бороться с коррупцией на таможне?

Государственная таможенная служба Украины планирует наладить со всеми странами-соседями систему обмена данными о ввозимых-вывозимых товарах.

Об этом сообщил в четверг, 23 июня, директор департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергей СЁМКА в ходе организованного в УНИАН Институтом украинской политики круглого стола, посвященного проблемам борьбы с коррупцией в таможенной сфере.

По его словам, на сегодня налажен обмен информацией в полном объеме с Республикой Молдова, в частности, все товары, которые перемещаются между этими двумя странами, стали объектом постоянного обмена информацией, происходит обмен информацией также с польскими таможенниками. По словам С.СЁМКИ, такая же система устанавливается на украинско-российской границе, в ближайшее время ее планируется внедрить и на украинско-белорусской границе.

В этой связи С.СЁМКА отметил, что разница в данных стран-соседей и Украины об объемах ввозимых-вывозимых товаров ранее давала представление об объемах поступающей в Украину контрабанды. Так, по его словам, еще несколько лет назад разница в таможенных балансах Польши и Украины составляла 400-500 млн. дол. ежегодно. "Без коррупционной составляющей такие ситуации полностью исключены", - отметил он. Сегодня, по данным С.СЁМКИ, разница в торговых балансах Украины и Польши составляет около 3 млн. дол., что, по его словам, находится в пределах технической ошибки.

Он также отметил, что значительным шагом по уменьшению коррупционной составляющей должна стать минимизация системы электронного декларирования. Данная система позволит всем желающим, не вступая непосредственно в контакт с таможенниками, осуществить все необходимые действия по декларированию своих товаров. По его словам, сегодня в пробном проекте по внедрению этой системы принимает участие около 100 предприятий.