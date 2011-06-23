Состоялся митинг-реквием памяти расстрелянных в Луцкой тюрьме

В Луцке на Замковой площади состоялась панихида и митинг-реквием, посвященные 70-й годовщине расстрела узников Луцкой тюрьмы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку жертвам политических репрессий, мемориальной доске жертвам гитлеровской бомбардировки, к месту расстрела и к Кресту возле монастыря. Священнослужителе УПЦ КП после траурного шествия отправили панихиду по жертвам расстрела в Луцкой тюрьме.

Городской председатель Николай РОМАНЮК напомнил лучанам: «Наша долг – помянуть всех, кто лежит здесь и передать эту память своим детям. По состоянию на 10 июня 1941 года в Луцкой тюрьме содержались 2117 заключенных. Среди них – патриотически настроенная молодежь, активисты Организации украинских националистов, священнослужители, представители научной и творческой интеллигенции».

Справка УНИАН. 22-23 июня 1941 года сотрудники НКВД, отступая из Луцка, расстреляли около 4 тысяч заключенных. В частности были расстреляны много женщин, детей и людей преклонного возраста. Все архивы тюрьмы уничтожил заместитель начальника тюрьмы при отступлении возле Киверцев.