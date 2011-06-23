Налоговая хочет перейти на годовое декларирование налога на прибыль

Налоговая инициирует переход от поквартального декларирования налога на прибыль к годовому. Об этом сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе расширенного выездного заседания правления Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

„Сейчас ко второму чтению готовится законопроект, предусматривающий еще целый ряд изменений в Налоговый кодекс, а именно: предоставление обобщающих письменных налоговых консультаций, совершенствования процедур погашения налогового долга, установление годового налогового периода по налогу на прибыль, то есть введение подачи лишь годовой декларации, и т.д” - отметил глава налогового ведомства.

Во время встречи с представителями бизнес-кругов, посвященной налаживанию системного диалога между властью и бизнесом, Виталий Захарченко, рассказал о введенных налоговой службой инновациях. В частности, речь шла о результатах автоматического возмещения НДС, обсуждались вопросы о сокращении количества плановых проверок субъектов ведения хозяйства, внедрения Единого реестра налоговых накладных.

Встреча с представителями бизнеса состоялась в рамках рабочей поезда председателя ГНС Украины в Ивано-Франковск, во время которой был торжественно открыт второй в Украине Сервисный центр обслуживания налогоплательщиков.