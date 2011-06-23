Пенсионерка победила в акции Приватбанка и получила 15 тысяч

Победитель социальной акции «ПриватБанка» для пенсионеров «Мечты сбываются» одесситка Юлия КРИВОРУЧКО получила приз в 15 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, подведение итогов акции, в которой за 3 месяца приняли участие свыше четырех тысяч клиентов «ПриватБанка», состоялось 22 июня в Одессе.

Как сообщила директор Южного регионального управления банка Елена ЯКОЛИНА, имя победителя определили посетители веб-сайта «ПриватБанка» – владельцы пластиковых пенсионных карт MasterCard и «ПриватБанка». Им стала одесситка Ю.КРИВОРУЧКО - бабушка 7-летней Ярославы, больной сложной формой детского церебрального паралича.

«Именно заветная мечта Ю.КРИВОРУЧКО - во что бы то ни стало излечить девочку - признана большинством участников акции «ПриватБанка» самой благородной. Поскольку владелица пенсионной карты банка, принимая участие в акции, думала не о себе, а написала, что мечтает выиграть в виде приза сертификат на оплату курса дельфинотерапии для ребенка, страдающего мышечной слабостью и нарушением координации движений», - отметила Е.ЯКОЛИНА.

Три других победителя социальной акции «Мечты сбываются» – жители Черновцов, Ровно и Хмельницкого – Галина ГРИЩЕНКОВА, Ольга ЛИХОГЛЯД и Виталий СТАНКЕВИЧ, награждены призами в размере 7,5 тыс. грн. Это поможет издать сборник стихов о родной земле, послужит взносом в проект создания маленького приюта для животных европейского образца, а также даст возможность 83-летнему пенсионеру приобрести стиральную машину.

Как отметила директор Южного регионального управления «ПриватБанка», «участники акции «Мечты сбываются» убедились, что для осуществления своей мечты нужно сделать всего один шаг – открыть пенсионную пластиковую карту MasterCard в банке, что не только удобно, но и выгодно. Поскольку с этой картой пенсионер может получить пенсию в любое время суток в любом городе страны. Он больше не будет привязан к какому-либо числу или времени, не понадобится подстраиваться под график работы местного почтальона, который приносит пенсию».

Особенно это удобно пожилым людям, которые проводят теплый сезон на даче или выезжают в деревню, акцентируют в Южном отделении «ПриватБанка». Важно и то, что пенсионная карта оформляется совершенно бесплатно, так же как и снятие наличных в банкоматах и оплата коммунальных платежей. Более того, для оформления пенсионной карты пенсионеру вообще не нужно никуда идти, а просто оставить заявку на сайте банка или сообщить сотруднику по телефону, после чего же работник банка свяжутся с заявителем для уточнения формальностей.

Все клиенты-пенсионеры «ПриватБанка» автоматически становятся членами большого банковского клуба, в котором постоянно проводятся социальные акции, конкурсы, организуются концерты. Кроме того, любая пенсионная карта – это также удобный способ заработать: банком начисляется 10% годовых на остаток денежных средств. И только пенсионная карта дает право на получение скидок и бонусов в сети партнеров банка «Бонус+» при расчетах картой в торговых точках и аптеках.

«Если не хватило пенсии для дорогой покупки, вполне можно воспользоваться Кредиткой с 55-дневным беспроцентным периодом пользования средствами, - говорит руководитель программы социальных услуг Приватбанка Оксана КУРЕНЯ. – Ведь для пенсионера что главное? Удобство и надежность, а этим как раз отличаются услуги «ПриватБанка». Сейчас уже свыше 2 миллионов пенсионеров получают пенсию в и социальные выплаты через карты нашего банка.

«Мы искренне хотим, чтобы у клиентов-пенсионеров нашего банка была возможность не только мечтать, но и реализовывать с нашей помощью свои заветные замыслы», - резюмировала О.КУРЕНЯ.