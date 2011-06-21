"Сумыгаз" просит Януковича о защите

Работники ПАО «Сумыгаз» обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить их от произвола руководителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме общества.

«Мы неоднократно ставили в известность руководителей нефтегазовой отрасли Украины, что после прихода на должность главы правления ПАО «Сумыгаз» Константина ТАЦКОГО в коллективе сложилась чрезвычайно напряженная обстановка. Его непрофессиональные действия, некомпетентность в управлении предприятием, безразличие к потребностям людей спровоцировали ситуацию почти полного паралича на технологически опасном предприятии», - подчеркивается в письме.

Авторы письма считают, что первым следствием всего этого стал пожар в котельной в городе Тростянец Сумской области в результате утечки газа.

«Есть пострадавшие, это - работники газовой службы, которые самоотверженно бросились защищать людей и гасить огонь, однако они не имели ни специальной одежды, ни специальных средств ликвидации таких пожаров. И об этом в своих многочисленных обращениях мы неоднократно извещали чиновников всех уровней.

Психологическое давление и преследование руководителей среднего звена, которые довели этих людей до больничных коек, стали отправной точкой для потери управляемостью производственным предприятием и игнорирования технологической дисциплины. О какой ответственности со стороны мастера или начальника участка можно говорить, если человек не уверен в том, что завтра его не выгонят с работы?», - говорится в обращении к Президенту.

Его авторы отмечают, что «под постоянный административный пресс попали люди, которые своим многолетним самоотверженным трудом помогали предприятию пережить самые сложные времена».

«Но сегодня именно на этих людей сыплются ежедневные выговоры и поступают четкие сигналы о необходимости освободить рабочее место для тех, кто приехал «ставить на колени» компанию», - отмечают работники ПАО «Сумыгаз» и просят В.ЯНУКОВИЧА «защитить от произвола руководителя, который своими безответственными действиями и халатным отношением к своим обязанностям не только спровоцировал в коллективе предприятия конфликт, но и привел к трагедии, в результате которой пострадали люди».