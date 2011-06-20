В этом году в планах Министерства обороны построить около 2300 квартир для военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны, об этом заявил в конце прошлой неделе начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО.

«Это позорно, когда мы говорим о бесквартирном полковнике, который с семьей живет на 12 квадратных метрах общежития. Этого не должно быть в Вооруженных силах. И мы очень серьезно работаем над решением этого вопроса», – сказал он.

По словам Г.ПЕДЧЕНКО, планируется построить около 600 квартир, из которых 300 – по Севастопольскому гарнизону, для военнослужащих Военно-Морских сил. «Это существенный сдвиг по сравнению с 2009 годом, когда все Вооруженные силы получили только 87 квартир», - отметил он.

Начальник Генштаба также сообщил, что военным ведомством был проработан новый проект “Военный городок – 300”, который дал надежду тысячам бесквартирным военным получить достойное жилье.

«Очень много военных объектов сегодня высвободились и не нужны для использования в Вооруженных силах. Мы предлагаем инвесторам приходить и строить там дома, не меняя целевого военного назначения земли», – сообщил Г.ПЕДЧЕНКО.

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что, в зависимости от местности, где будет проводиться строительство, армия будет получать от 30% до 50% квартир в новостройках. Таким образом служебным жильем будут обеспечиваться как офицеры, так и военнослужащие по контракту.