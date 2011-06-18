В пострадавших от холеры регионах Украины откроют курортный сезон
16:26, 18 июня 2011Общество
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Ситуация под контролем?
В регионах ситуация с холерой контролируется. Об этом заявил Александр Анищенко – министр здравоохранения Украины.
По его словам, комиссия Министерства здравоохранения отправилась в Мариуполь, когда оттуда поступил сигнал о вспышке заболеваемости холерой. На данный момент в больнице еще находятся две женщины, заболевшие холерой – отметил Анищенко. Их лечением занимаются местные врачи.
Таким образом, в Новоазовском и Первомайском регионах области будет вскоре открыт купальный сезон, так как случаи заболевания холерой уже не регистрируются.
Министр отметил, что в Украине приняли меры по предотвращению дальнейшего распространения холеры.
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