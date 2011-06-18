В пострадавших от холеры регионах Украины откроют курортный сезон

В регионах ситуация с холерой контролируется. Об этом заявил Александр Анищенко – министр здравоохранения Украины.

По его словам, комиссия Министерства здравоохранения отправилась в Мариуполь, когда оттуда поступил сигнал о вспышке заболеваемости холерой. На данный момент в больнице еще находятся две женщины, заболевшие холерой – отметил Анищенко. Их лечением занимаются местные врачи.

Таким образом, в Новоазовском и Первомайском регионах области будет вскоре открыт купальный сезон, так как случаи заболевания холерой уже не регистрируются.

Министр отметил, что в Украине приняли меры по предотвращению дальнейшего распространения холеры.

Ура-информ