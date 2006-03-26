Фальсификаторы прибегают к антимилицейским маневрам

По состоянию на 12 часов работники милиции города Кировограда задержали десять человек, подозреваемых в фальсификации выборов в ТИО №95 (Кировоград).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД в Кировоградской области Валерий ГОНЧАР.

Он отметил, что, согласно сообщениям, поступающим от избирателей в оперативный штаб УМВД, почти на каждом избирательном участке областного центра зафиксированы легковые автомобили с надписью «Пресса». Как выяснилось, это представители политической силы одного из кандидатов на должность городского председателя Кировограда, которые сразу на месте проводят денежные расчеты с теми избирателями, кто выносит бюллетени за пределы УИК.

В.ГОНЧАР также сообщил, что фальсификаторы прибегли к распылению сил правоохранителей, поскольку сообщения о правонарушениях поступают практически со всех избирательных участков. По его словам, уже есть признание одного из фальсификаторов о получении 1000 гривень, которые он должен был раздать участникам так называемой избирательной карусели. У данного лица также изъяты списки избирателей.