В киевском парке бомж задушил мужчину и поджег тело

11:43, 15 июня 2011
Общество
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Подозреваемый уже задержан

На территории парка в Днепровском районе города Киева 11 июня было найдено тело 24-летнего безработного, жителя Луганской области, сообщает ТСН.

Как выяснили следователи, парня задушил 31-летний бездомный. По предварительным данным, он встретил парня в парке и поссорился с ним. Во время ссоры он задушил потерпевшего, а затем, чтобы скрыть преступление, поджег его тело.

Подозреваемый в совершении убийства уже задержан.

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