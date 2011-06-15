В киевском парке бомж задушил мужчину и поджег тело
11:43, 15 июня 2011Общество
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Подозреваемый уже задержан
На территории парка в Днепровском районе города Киева 11 июня было найдено тело 24-летнего безработного, жителя Луганской области, сообщает ТСН.
Как выяснили следователи, парня задушил 31-летний бездомный. По предварительным данным, он встретил парня в парке и поссорился с ним. Во время ссоры он задушил потерпевшего, а затем, чтобы скрыть преступление, поджег его тело.
Подозреваемый в совершении убийства уже задержан.
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