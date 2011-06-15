УГКЦ призывает помолиться о жертвах фашизма и коммунизма

По инициативе Украинской Греко-католической Церкви секретариат Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) принял решение объявить 22 июня Днем общей межконфессиональной молитвы по жертвам двух тоталитарных режимов – фашизма и коммунизма.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении главы УГКЦ Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА к духовенству и верующим УГКЦ и всем людям доброй воли по поводу 70-летия вторжения войск нацистской Германии на территорию СССР.

Блаженнейший СВЯТОСЛАВ напоминает, что 22 июня этого года исполняется 70 лет с того времени, когда на территории нашей Родины «началось смертельное столкновение двух человеконенавистнических идеологий – фашизма и коммунизма. Союзники, которые вместе устраивали победные парады на крови невинных жертв, в тот день начали войну, повлекшую миллионные человеческие казни».

«Эта дата ознаменовалась ужасным кровопролитием, вызванным как одной, так и другой стороной. Поэтому, бесспорно, она является для нас днем печали на украинской земле, которая пропитала кровью невинно убиенных», - объясняет Предстоятель УГКЦ.

Поэтому, по словам главы УГКЦ, «пусть 22 июня станет для всех нас временем молитвенного поминания и примирения, и в то же время мольбой к Господу о том, чтобы защитил нас всех от подобного несчастья».

В обращении отмечается, что Всеукраинский совет Церквей согласился с инициативой УГКЦ объявить 22 июня Днем общей молитвы, потому что почувствовал, что этот день некоторые политические силы хотят использовать для раскола нашего народа.

Молитва будет сопровождаться призывами: «Помним сотни тысяч сыновей и дочерей нашего народа… Помним многочисленных павших воинов Красной армии, которые первыми приняли удар нападавшего и которые, нередко брошенные на произвол судьбы своими командирами, бессмысленно погибали на просторах Украины… Помним бесчисленных жертв, особенно среди гражданского населения, кровавых бесчинств гитлеровских захватчиков… Помним тех, кто, несмотря на все опасности, остался человеком и спасал жизнь своих ближних, в частности представителей еврейского народа… Помним всех обидчиков, представителей двух враждебных лагерей, которые принесли столько беды на наши земли, поручаем их Божьему милосердию…».