«Укрзализныця» бесплатно застрахует всех ветеранов-железнодорожников

«Укрзализныця» вводит бесплатное медицинское страхование для всех ветеранов-железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на решение, принятое на Совете «Укрзализныци» в четверг, 9 июня.

Решение принято в рамках выполнения программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно повышения эффективности социальной политики, борьбы с бедностью в Украине и улучшения уровня и качества предоставления услуг в сфере здравоохранения.

Предусмотрено, что железные дороги будут страховать неработающих коллег-пенсионеров, чтобы те, в случае необходимости, смогли получить своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. «Сегодня совместными усилиями находим возможность удержать на достойном уровне жизнь наших неработающих коллег», - заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Железнодорожный транспорт Украины - одна из немногих отраслей, которая не только сохранила полноценную систему социальной защиты своих работников и пенсионеров, но и пытается улучшать и совершенствовать ее. «Укрзализныця» одной из первых поддержала инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно модернизации социальной сферы и уже осуществляет конкретные шаги для поддержки ветеранов отрасли. Мы фактически внедряем эффективную бесплатную адресную помощь нашим ветеранам», - подчеркнул В.КОЗАК.

Отмечается, что на сегодня в Украине насчитывается более 227 тысяч ветеранов-железнодорожников. Из них на Донецкой железной дороге — 50 тыс. человек, Львовской — 38 тыс., Одесской — 30 тыс., Приднепровской — 40 тыс., Юго-западной — 37 тыс., Южной — 32 тыс. лиц и 290 лиц — в аппарате «Укрзализныци».