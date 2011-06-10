Российские производители боятся дешевого украинского сахара

Снятие пошлин на украинский сахар нанесет серьезный урон инвестиционной привлекательности сахарной отрасли РФ для иностранных компаний и дестабилизирует рынок, сообщил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин РИА Новости на Международном сахарном форуме в Курской области.

В настоящее время в России действует импортная пошлина на свекловичный сахар в размере 330 долларов за тонну. Украина запрашивала квоту на беспошлинную поставку в РФ в 2011 году 100 тысяч тонн сахара. В четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Россия и Украина не пришли к консенсусу по поводу снятия пошлины на украинский сахар, и он не понимает, почему решение этого вопроса затягивается.

Бодин сообщил, что он, как председатель правления Союза сахаропроизводителей России, надеется, что правительство РФ будет придерживаться выбранной позиции и не снимет пошлины на украинский сахар, поскольку производители Украины, в которой действует беспошлинный режим импорта сахара-сырца, представляют угрозу для сахарного рынка России и стран Таможенного союза в целом.

"Если дешевый украинский сахар будет попадать на российский рынок и рынок стран Таможенного союза, иностранные инвесторы, оценив риски, сократят инвестиции в развитие сахарной отрасли в России. Нам же без иностранных инвестиций для развития отрасли не обойтись", - сказал Бодин.

Он уточнил, что особым рискам подвергаются приграничные территории с Украиной, в частности, Курская область, в которой поставки дешевого украинского сахара негативно влияют на чувствительный сахарный рынок региона.

"Российские сахаропроизводители готовы сотрудничать с Украиной, но лишь в условиях честной конкуренции, если Украина выровняет режимы торговли сахаром, как это сделали Россия, Белоруссия и Казахстан в рамках Таможенного союза", - сказал Бодин.