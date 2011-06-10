Военный оркестр и балет представят Украину на фестивале во Франции

Оркестр и балетная группа военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины из Чернигова будут представлять наше государство на международном фестивале духовых оркестров во Франции.

Об этом УНИАН сообщили в региональном пресс-центре Министерства обороны Украины в Чернигове.

В фестивале духовых оркестров, который пройдет в городе Сен-Кантен 11-12 июня, примут участие творческие коллективы музыкантов из Нидерландов, Великобритании и Франции. По приглашению организационного комитета фестиваля Украину будут представлять музыканты именно из Чернигова.

Как сообщил начальник центра – заслуженный артист Украины, подполковник Александр ШЕВЧУК, для участия в этом фестивале коллектив оркестра подготовил специальную программу, в которой представлены лучшие музыкальные национальные произведения, украинские военные марши и мировые хиты.

"В 2008 году военный оркестр и балет центра принимал участие в международном фестивале военных духовых оркестров во французском городе Живье. Поэтому, зная музыкальные вкусы публики, творческий коллектив подготовил оригинальную концертную программу, программу дефиле и музыкально-строевую композицию", - сказал А.ШЕВЧУК.

Военные музыканты из разных стран будут выступать перед 35-тысячной аудиторией жителей и гостей Сен-Кантена в спортивном дворце. А на следующий день пройдут марш-парадом по центральным улицам города.

В рамках фестиваля военные оркестры будут иметь возможность обменяться опытом, углубить свои профессиональные навыки, обогатить музыкальный репертуар. Кроме того, на фестивале будет определен лучший духовой оркестр, отметили в пресс-центре.