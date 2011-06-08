В Ивано-Франковской области гадюка укусила 3-летнего ребенка. Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, 6 июня в лечебное учреждение поселка Перегинское Рожнятовского района после укуса змеи за пяту левой ноги попала 3-летняя девочка, жительница поселка Перегинское. Девочку укусила гадюка, когда ребенок находился с родителями в поле. Ввиду тяжелого состояния потерпевшей, она в тот же день была госпитализирована в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы.